Vereinsgründung „Hier entsteht etwas mit Mehrwert für alle“

Crailsheim / swp

Der neue Crailsheimer Stadtmarketingverein wird am 16. Oktober aus der Taufe gehoben.

Nach rund zwei Jahren Vorarbeit ist ein umfassendes und umsetzungsorientiertes Stadtmarketingkonzept entstanden, die Vereinsgründung ist vorbereitet: Nun ist es so weit: Am 16. Oktober wird der neue Stadtmarketingverein gegründet.

Nach zwei Jahren steht die Gründung des Crailsheimer Stadtmarketingvereins bevor. Der Verein kann am Dienstag, 16. Oktober, aus der Taufe gehoben werden. Vorausgegangen sind ein umfassender Analyseprozess sowie die Entwicklung eines umfassenden Konzepts für das Stadtmarketing. Seit dem Beschluss des Gemeinderats, den Verein mit einem Zuschuss von jährlich 65 000 Euro zu unterstützen, wurde die Gründung vorbereitet.

„Für die Projektgruppe aus Händlern, Dienstleistern, Gastronomen, Vertretern der Gemeinderatsfraktionen, Verwaltung und weiteren Akteuren stellt der 16. Oktober nicht das Ende der Arbeit dar, sondern dann startet das Thema Stadtmarketing in Crailsheim erst richtig“, betont Kai Hinderberger, stellvertretender Leiter des Ressorts Digitales & Kommunikation, der das Thema von Beginn an in der Stadtverwaltung koordiniert. Er ergänzt: „Das Interesse am neuen Verein ist groß – es haben bereits rund 50 Crailsheimer Unternehmen zugesagt, Mitglied zu werden, und das bei einem Verein, der noch gar nicht besteht.“

Das ist ein guter Anfang, zumal bis zum 16. Oktober noch weiter für den Verein geworben wird. Geht es nach Hinderberger, soll bereits mit der Gründung deutlich werden: „Hier entsteht etwas mit Mehrwert für alle Crailsheimer.“ Das spiegelt sich auch im Konzept des Vereins wider, der offen ist für alle. Neben Gewerbetreibenden können Immobilienbesitzer, Vereine und Privatpersonen Mitglieder werden.

Vernetzung ist ein Ziel

Ziel des Vereins ist es, Crailsheim attraktiver zu gestalten, eine bessere Vernetzung zu erreichen und natürlich auch die Vermarktung der Stadt. Es geht um mehr Kunden, attraktivere Geschäfte, die Gewinnung von Fachkräften oder mehr Gäste für Gastronomie und Hotellerie.

„Basis dafür ist eine attraktive Stadt, in der sich die Menschen gern aufhalten und sich wohlfühlen. Dieses Ziel möchte der Verein gemeinsam mit seinen Mitgliedern erreichen“, führt Kai Hinderberger aus. Das Konzept scheint aufzugehen: Bereits jetzt zeigen Unternehmen aus allen Branchen und über alle Unternehmensgrößen hinweg Interesse an einer Mitgliedschaft in der neuen Vereinigung.

Die Gründungsversammlung des neuen Stadtmarketingvereins ist am Dienstag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr im Hotel Post-Faber. Für Fragen und Informationen zum Verein können sich Interessenten an Kai Hinderberger wenden, Telefon 0 79 51 / 4 03 11 75 oder E-Mail an kai.hinderberger@crailsheim.de.

Info Das Stadtmarketingkonzept kann unter www.crailsheim.de/stadtmarketing abgerufen werden.