Werte „Heute schon gegrüßt?“

Ein freundliches „Hallo“ und Hilfsbereitschaft, zum Beispiel indem man anderen die Tür aufhält, sorgen seit Einführung der Mottowochen für ein besseres Klima an der Realschule am Karlsberg. © Foto: Christine Hofmann

Crailsheim / Christine Hofmann

Heute schon aufgeräumt?“, steht auf den Treppenstufen, die in den ersten Stock der Realschule am Karlsberg (RAk) führen. Jeder, der die Treppe hinaufsteigt, liest unweigerlich diese Frage. An der Tür hängt die nächste Erinnerung auf einem Plakat: „Ich halte Ordnung in den Räumen. Ich halte Ordnung im Schulhaus. Auch bei meinen Materialien herrscht Ordnung.“

Es ist Woche der Ordnung in der RAk. „Wir achten darauf, die Klassenzimmer ordentlich zu verlassen und nichts herumliegen zu lassen“, erklärt Leni Wackler (13) aus der 8b. „Ich finde es gut, dass die Schilder überall im Schulhaus uns an das Motto der Woche erinnern.“

Die Ordnungs-Woche ist bereits die vierte Mottowoche, die die Schule ausruft. Zuerst wurde eine Woche lang das Grüßen, Bitte-und-danke-Sagen geübt. Dann ging es um Umgangsformen: Höflich sein, nicht drängeln und schubsen und anderen die Tür aufhalten gehörten dazu.

Als Nächstes stand das Thema Müll im Fokus. „Es ging darum, dass wir unseren Müll nicht neben, sondern in den Mülleimer werfen“, berichtet die Achtklässlerin Elin Rüggemeier. „Es sieht jetzt sauberer aus im Schulhaus.“ Die vier Themen wiederholen sich immer wieder, damit sie sich festigen. Später können weitere Themen hinzukommen.

Die Idee zu den Mottowochen ist im Lehrerkollegium entstanden. „Wir haben festgestellt: Der Ton in der Gesellschaft ist rauer geworden. Das bekommen wir auch in der Schule zu spüren“, sagt Lehrerin Carina Arendt, die die Idee umgesetzt hat. Nachdem die Lehrer entschieden hatten, dass sie aktiv gegen diesen Trend arbeiten und den Umgang miteinander verbessern wollten, stellten sie den Schülern das Konzept der Mottowochen kurz vor den Sommerferien in einer Vollversammlung vor. Zum Schuljahresbeginn startete die Aktion.

„Montags in der ersten Stunde erklären die Fachlehrer in allen Klassen, welches Motto in dieser Woche an der Reihe ist“, erklärt Arendt. Die Schilder im Schulhaus, die im Kunstunterricht gestaltet wurden, sind als Erinnerung gedacht. Die Regeln gelten für Schüler und Lehrer gleichermaßen. „Die erste Woche war sehr lustig“, erinnert sich die Klassenlehrerin der 8b. „Im ganzen Gebäude gab es ein lautes Hallo. Die Schüler haben mit Begeisterung gegrüßt. Das hat sogar bis zum Freitag angehalten.“ Dass manch einer die Aufforderung zum Grüßen übertrieben hat, findet Carina Arendt nicht schlimm: „Die Schüler hatten Spaß daran und das Motto war positiv besetzt.“

Positiv wertet die Lehrerin für Englisch, Deutsch und katholische Religion auch, dass ein Großteil der Schüler mit der Aktion erreicht wird. Sie sei außerdem ein wichtiger Faktor, um das Schulprofil zu stärken. „Die Werte, die wir den Schülern durch die Motto-Wochen vermitteln wollen, gehören zum sozialen Lernen. Sie sind unverzichtbar im späteren Berufsleben.“

Bei den Schülern kommen die Motto-Wochen gut an. „Ich finde, dass sich dadurch schon viel verändert hat“, sagt Leni Wackler. „Die Schüler sind netter zueinander und das Klima in der Klasse ist anders geworden.“