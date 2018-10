Poetry Slam „Hesse wäre ein fantastischer Slammer“

Crailsheim / Luca Schmidt

Die Dichterin, Musikerin und Schauspielerin Julia Engelmann wird als „Stimme ihrer Generation“ gehandelt. Sie tritt am 23. Oktober im Crailsheimer Hangar auf. Im Interview spricht sie darüber, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt, welches Gemüse sie gerne wäre - und gegen wen sie gerne verlieren würde.

Es geht nicht um das Lied, sondern darum, dass du danced“ singt Julia Engelmann, und die Besucher ihrer Tour „Poesiealbum Live“ in der Nürnberger Meistersingerhalle stehen auf und tanzen los – jeder so, wie er es für richtig hält. Am Dienstag, 23. Oktober, tritt die 26-Jährige im Crailsheimer Hangar auf. HT-Volontär Luca Schmidt hat sie in Nürnberg zum Interview getroffen.

Sie gelten als Stimme Ihrer Generation. Woher kommt der Titel, würden Sie das so unterschreiben und was macht Sie dazu?

Julia Engelmann: Woher der Titel kommt, weiß ich nicht. Ich würde sagen, ich bin meine eigene Stimme, Teil einer Generation und damit einer Gesellschaft. Ich glaube, dass das Feedback, das ich bekomme, eher etwas über die Menschen aussagt, von denen ich es bekomme. Ich glaube nicht, dass ich alle Menschen so gut zusammenfassen kann. Wenn ich ehrlich über meine Ängste, Hoffnungen und Wünsche spreche, können sich damit viele identifizieren. Ich könnte mich aber genauso mit jemandem aus dem Publikum identifizieren, der über seine Ängste und Wünsche spricht.

Sie haben vor acht Jahren bei der TV-Serie „Alles was zählt“ mitgespielt. Was zählt für Sie?

Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich gesund bin, und ich bin dankbar dafür, dass die Menschen, die mir viel bedeuten, gesund sind. Für mich zählt, dass ich am Leben bin. Ansonsten bin ich glücklich und froh darüber, dass ich die Sachen machen darf, die ich gerne mache und die sich richtig anfühlen. Mir ist es auch wichtig, mich selbst zu fragen, was für eine Art Mensch ich sein will. Ich würde gerne ein guter Mensch für mich und andere sein.

Sie sind Poetry-Slammerin, Schauspielerin, Sängerin, Autorin und Dichterin. Was machen Sie am liebsten?

Ich mache das alles am liebsten – und schon immer. Ich habe als kleines Kind gerne eine Show mit meiner Cousine zusammengestellt und zu Hause im Wohnzimmer aufgeführt. Ich habe auch schon immer gerne geschrieben und Geschichten erfunden. Ich habe schon immer gesungen, gemalt und gebastelt – das alles ist jetzt zu meinem Beruf geworden.

Also sind Sie alles auf einmal?

Für mich ist das etwas Fließendes. Ich verstehe, dass Menschen gerne in Kategorien denken, da ist jemand Sänger oder Schriftsteller. Für mich ist das nicht so. Ich habe nicht das Gefühl: Heute gehe ich als Sängerin aus dem Haus, an einem anderen Tag als Schriftstellerin. Für mich gehört das zusammen. Das alles ist eine Form, um meine Liebe zur Welt auszudrücken.

Wie lange brauchen Sie, um ein Gedicht oder einen Song zu schreiben?

Ganz unterschiedlich. Ich habe Gedichte geschrieben, die sind super kurz, nur drei oder vier Zeilen lang. Um mein längstes Gedicht vorzutragen, brauche ich acht Minuten, es ist mehr als 20 Seiten lang – das hat auf jeden Fall länger gedauert. Generell brauche ich zwischen drei Stunden und drei Monaten.

Sind Sie da eher spontan oder müssen Sie länger darüber nachdenken?

Es ist eine Mischung aus beidem. Es fängt mit einem spontanen Gedanken an, aber nicht jeder Gedanke führt zu einem Gedicht oder zum nächsten interessanten Gedanken. Ich versuche aufmerksam dafür zu sein, was mir einfällt und das dann aufzuschreiben. Ich denke zum Beispiel viel über Offline-Sein und das gute Leben nach. Dann versuche ich, die Gedanken zu sortieren, die mir zu einem Thema gekommen sind. Anschließend probiere ich, noch mehr Assoziationen und Ideen zu finden. Das wird dann zu einem großen Portfolio. Damit gehe ich dann so lange weiter, bis ich das Gefühl habe, das wird was oder nicht. Es gibt zwei, drei Gedichte, die habe ich unspektakulär durchgeschrieben. In der Regel sind es aber locker 26 Word-Dokumente, die am Ende ein Gedicht bilden.

Könnten Sie auch ad hoc ein Gedicht schreiben?

Ich glaube, ich kann zu allem etwas assoziieren und daraus ein Gedicht machen. Reimen ist nicht das Schwere daran. Aus meiner Sicht ist das Anspruchsvolle, präzise das Gefühl zu beschreiben, das ich habe. Präzise und schön zu sein in den Bildern, die ich dazu finde, und emotional zu sein. Ich könnte einen Vierzeiler schreiben, aber den würde ich nicht veröffentlichen, weil das bei mir Zeit braucht, um zu wachsen.

Sie lassen Fragen aus dem Publikum zu. War da eine dabei, die Sie verblüfft hat und über die Sie noch mal nachgedacht haben?

Ja, immer mal wieder. Mir hat mal jemand die Frage gestellt, ob ich glaube, dass man im Leben ein Mensch ist, den man finden muss, oder ob man im Laufe seines Lebens der Mensch wird, der man sein will. Eine Frage, die auch hängen geblieben ist: Wenn du ein Gemüse wärst, welches wärst du? Darüber muss ich immer wieder nachdenken und die Frage stelle ich auch gerne anderen.

Und welches Gemüse sind Sie?

Ich hab zuerst Avocado gedacht, aber das ist streng genommen Obst. Dann hab ich Karotte gesagt. Ich bin da pragmatisch: Ich esse super gerne Karotten.

Sie haben mal erwähnt, dass bei Ihnen im Leben vieles unverhofft kam, Sie sind immer wieder in das Nächste hineingestolpert. Was hoffen Sie, in was stolpern Sie als Nächstes?

Ich habe das Gefühl, dass ich von Jahr zu Jahr immer mehr im Moment gelandet bin. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass das, was für mich Leben heißt, weniger damit zu tun hat, was ich konkret mache. Für mich heißt das eher, wie richtig sich etwas anfühlt oder was ich daraus mache oder was ich darüber denke. Ich schreibe gerne und trete gerne auf und hoffe, dass ich das auch weiterhin machen kann. Ich bin aber bereit, mich überraschen zu lassen.

„Eines Tages, Baby, werden wir alt sein“ ist der Beginn eines Textes von Ihnen. Wie sehen Sie sich selbst, wenn Sie alt sind?

Ich hoffe, dass ich dann gesund, ein bisschen weise und ein bisschen glücklich bin.

Gibt es Unterschiede zwischen den Städten, in denen Sie auftreten? Ist das Publikum anders?

Das ist eine philosophische Frage unter allen Bühnenmenschen. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die zu meinen Shows kommen, etwas gemeinsam haben: entweder eine Form von Optimismus oder sie sind auf der Suche nach Antworten oder sie zeigen eine philosophische Offenheit für das Leben. Das macht die Stimmung eher aus als die geografische Lage oder die Menge der Menschen.

Auf der Bühne sind Sie sehr optimistisch. Gibt es auch Momente, in denen Sie traurig sind?

Ich glaube, dass sich traurig und optimistisch sein nicht ausschließt. Ich bin Optimistin, aber ich finde es wichtig, dass zum Leben auch die ernsten Gefühle gehören. Ich bin auch mal traurig und wütend. Ich wünsche das auch jedem anderen Menschen, dass er eine angemessene Menge davon hat. Diese Gefühle sind wichtig, so wie alle Farben und Jahreszeiten auch dazu gehören.

Sie mussten auch schon viel Kritik einstecken, wie gehen Sie damit um? Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich rechtfertigen müssen?

Nein, das habe ich nicht. Kritik ist ja erst einmal keine Frage an mich, sondern etwas über mich. Das ist kein richtiger Dialog, an dem ich mich beteiligen muss. Ich finde Kritik wichtig, ich mag es, wenn Menschen wertschätzend und empathisch miteinander umgehen. Ich habe einen gesunden Blick darauf, wer ich bin, was ich kann, was mir wichtig ist. Ich weiß auch um meine Schwächen, aber das gehört auch zum Menschsein dazu.

Sie haben sehr viele Auftritte, machen viel nebenbei. Woher kommen die Kraft und die Muße dafür?

Aus mehreren Dingen. Aus der puren Freude und Leidenschaft. Ich habe mehr Ideen, als Zeit dafür wäre. Ich habe immer noch das Gefühl: Ah, das könnte ich noch machen. Ich habe mit meinen Freunden angefangen, Gedichte zu verfilmen, eines haben wir schon gemacht. Das macht mir wahnsinnig viel Freude. Ich schreibe jetzt schon wieder neue Sachen, weil ich das alles gerne festhalte. Ich bin außerdem sehr dankbar dafür, dass ich das alles machen kann. Ich ergreife gerne Chancen und weiß, dass das Leben endlich ist. Ich lese im Moment „So schön wie hier kann’s im Himmel gar nicht sein“ von Christoph Schlingensief, einem Regisseur, der an Krebs gestorben ist und der über die Zeit vor seinem Tod geschrieben hat. Da wird mir bewusst, dass ich nicht weiß, ob ich 60 werde.

Sie haben Ihr Psychologiestudium abgebrochen. Warum?

Ich habe es abgebrochen, weil ich immer mehr geschrieben habe. Ich habe schon zwei Bücher veröffentlicht, war lange nicht an der Uni sondern auf Tour. Meine Freunde machten schon den Master. Ich hatte das Gefühl, dass mich mein Beruf gefunden hat.

Wäre es eine Option für Sie, noch einmal zu studieren?

Eine Option ist es auf jeden Fall, weil das Studium etwas Kostbares ist. Ich hatte eine gute Zeit, habe viele nette Menschen kennengelernt. Lernen und dafür Zeit zu haben, ist ein Privileg. Das kommt aber auch auf das Studium an. Ich könnte mir gut vorstellen, Kunst oder Philosophie zu studieren.

Sie sind jetzt auf Tour und stehen auf der Bühne, zu Hause haben Sie mehr Zeit zum Schreiben. Was machen Sie lieber?

Ich mache beides gleich gerne. Das ist wie mit dem Studium: Wenn man Semesterferien hat, findet man das gut, und wenn man studieren darf, auch. Ich finde Schreiben sehr schön, weil es mich zu mir selbst bringt. Ich habe davon neue Erkenntnisse und das Gefühl, dass ich einen Entwicklungsprozess anstoße. Das Auftreten wiederum macht mich glücklich, weil ich das Gefühl habe und auch das Feedback bekomme, dass es anderen Menschen hilft und sie inspiriert.

Sie arbeiten viel mit Sprache. Würden Sie sagen, dass klassische Schriftsteller wie Goethe und Shakespeare gute Poetry-Slammer wären?

Mit Sicherheit, die würden alles abräumen und wären fantastisch. Das waren schlaue, philosophische Leute mit Humor. Hermann Hesse wäre ebenfalls ein fantastischer Poetry-Slammer und würde oft gewinnen.

Auch gegen Sie?

Mit Sicherheit. Es wäre mir eine Ehre, gegen ihn zu verlieren. Aber er würde auch denken, dass es nicht ums Gewinnen geht. Immanuel Kant wäre auch ein guter Poetry-Slammer. Der könnte einem revolutionäre Tipps an die Hand geben.