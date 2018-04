Crailsheim Häuslebauer aufgepasst!

Vier Mal geht es nur ums Bauen

Die Infoveranstaltung für Bauherren „Endlich zu Hause. Ab ins Eigenheim. Aber wie?“ läuft am Montag, 9. April, von 19 bis 21 Uhr, im VHS-Raum 01 im Erdgeschoss. Anmeldung unter Telefon 0 79 51 / 4 03 38 00 oder per E-Mail an vhs@crailsheim.de. Weitere Vorträge in der Reihe jeweils montags am 23. April, 14. Mai und 15. Oktober von 19 bis 21 Uhr.