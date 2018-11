Crailsheim „Gutes kulturelles Miteinander fördern“

Crailsheim / Christine Hofmann

Die neue Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Crailsheim, Kamilla Schubart, lobt die Hilfsbereitschaft der Ehrenamtlichen.

Ich bin schon mittendrin in der Arbeit“, sagt Kamilla Schubart und lässt ihre ersten Wochen als neue Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Crailsheim Revue passieren. Natürlich kümmert sie sich in erster Linie um die Geflüchteten, die versuchen, in Crailsheim eine neue Heimat zu finden. Sie begleitet sie im Asylverfahren, hilft beim Ausfüllen von Formularen, bei der Suche nach Arbeit, nach einer Wohnung oder bei Fragen zur Kinderbetreuung. „Von den 550 Geflüchteten in Crailsheim habe ich bestimmt schon 350 kennengelernt“, sagt sie.

Diejenigen Geflüchteten, zu denen sie kaum oder keinen Kontakt hat, sind genau die, die es mit Unterstützung von Ehrenamtlichen geschafft haben, ein weitestgehend selbstständiges Leben in einer eigenen Wohnung zu führen. Paten helfen ihnen weiter, wenn es Fragen oder Probleme gibt. „Das ist optimal, so soll es sein“, findet Schubart.

Die 35-Jährige koordiniert das Team der drei Integrationsmanager und der Flüchtlingshelferin der Stadt, die ebenfalls erst vor Kurzem ihren Dienst angetreten haben, und steht in engem Austausch mit den ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern. Bei Kamilla Schubart laufen sämtliche Fäden der Flüchtlingsarbeit zusammen. Klar, dass sie auch am Projekt „Integration durch bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft“ mitarbeitet, in dem sich verschiedene Akteure für ein besseres Miteinander in der Stadt einsetzen.

Die Arbeit von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen hat sich verändert: Die große Flüchtlingswelle ist abgeebbt, viele Geflüchtete sind in Arbeit und gut in Crailsheim angekommen. Und sie werden bleiben. „Das Ziel ist jetzt, die Integration und Selbstständigkeit weiter zu fördern“, sagt Schubart. Nachdem die Grundbedürfnisse erfüllt sind, gehe es darum, die persönliche Situation zu verbessern, vielleicht eine größere Wohnung zu finden, einen besseren Job und neue Kontakte zu knüpfen, beispielsweise in Vereinen.

Für eben diese Aufgaben werden nach wie vor ehrenamtliche Paten gesucht, die eine Familie oder einen jungen Mann begleiten. Vor allem die jungen Geflüchteten, die eine Ausbildung begonnen haben, brauchen solche Unterstützung.

Kam 1989 nach Crailsheim

Kamilla Schubart weiß, was es bedeutet, in einem fremden Land einen Neustart zu wagen. Als Fünfjährige kam sie 1989 mit ihrer Familie aus Polen nach Crailsheim. Die Familie lebte zwei Jahre lang in der damaligen Notunterkunft Dreikönig. Später zog sie nach Wiesenbach und dann nach Wallhausen. Kamilla Schubart ging in Rot am See zur Schule und anschließend als Au-Pair nach Amerika. Sie machte das Abitur, studierte Politikwissenschaften in Bamberg und arbeitete als Angestellte der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Flüchtlingsprojekten in Crailsheim.

„Ich habe Verständnis für die Schwierigkeiten, die jemand hat, der neu in ein Land kommt“, erklärt die 35-Jährige. „Ich bin aber auch oft streng, weil ich erwarte, dass man selber etwas tun muss. Ich habe mich selbst auch sehr angestrengt, um hier Fuß zu fassen.“

Das Klima in der Stadt wertet die Flüchtlingsbeauftragte durchweg positiv. „Ich spüre keine ablehnende Haltung gegenüber Geflüchteten. Die Hilfsbereitschaft ist sehr groß“, sagt Schubart und lobt den engen und guten Austausch mit der Stadtverwaltung, die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt und „die exorbitant gute Zusammenarbeit“ mit den Ehrenamtlichen. In den Flüchtlingsunterkünften beobachtet sie „ein harmonisches Miteinander verschiedenster Kulturen“.

Das hofft sie, mit ihrer Arbeit weiter forcieren zu können. „Ich möchte eine gute Vernetzung zwischen neuen Bürgern und Einheimischen schaffen und ein gutes kulturelles Miteinander fördern“, so Schubart.