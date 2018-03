pm/rie

Die jährlich wiederkehrende Sehnsucht nach Frühling packte bereits Eduard Mörike, als er 1828 sein berühmtes Gedicht verfasste: „Frühling, ja du bist’s! Dich hab ich vernommen!“ Denn wer wünscht sich nach langer, trister Winterzeit und frostigen Minustemperaturen nicht sehnsüchtig den Lenz herbei? Der große und traditionelle Ostermarkt am Sonntag, 18. März, in der Mehrzweckhalle Blaufelden, Schulstraße 13, bietet hier eine geradezu perfekte Möglichkeit.

Die Gemeinde im Hohenlohischen hat mit seinen bisherigen Märkten schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Zwischenzeitlich konnten sich auch die neueren Veranstaltungen, wie der Oster- oder der Kunsthandwerkermarkt behaupten. Sie sind wichtiger Termin im Veranstaltungskalender.

Ein vielfältiges Warenangebot

Aus seinen kleinen, noch zögerlichen Anfängen, entpuppte sich das Event in den letzten Jahren zu einem wahren Besuchermagnet.

Über 40 bekannte Aussteller sind bei der Veranstaltung anzutreffen. Es darf aber auch viel Neues erwartet werden. Im Mittelpunkt stehen natürlich wieder die handgefertigten und künstlerisch gestalteten Ostereier – wobei jedes für sich ein Unikat darstellt. Aber auch viele weitere frühlingshafte Kunstwerke gilt es zu bestaunen. So stehen filigrane Holzarbeiten in vielen Formen und Variationen, liebevolle Dekorationen für Haus und Garten, zahlreiche Bastelartikel, Grußkarten und Geschenkkartons sowie edler, handgefertigter Schmuck zum Verkauf. Auch Kerzen und Körbe, Strick und Wollwaren sind erhältlich.

Hausgemachte Marmeladen, Liköre, Essige sowie Back- und Wurstwaren aus eigener Produktion ergänzen und runden das vielfältige Angebot ab. Die Markthalle fungiert an diesem besonderen Tag als Ort für Sammler- und Krämermarktfreunde. Hier findet zeitgleich ein großer Flohmarkt statt, der vom Fanfarencorps Blaufelden mit zirka 50 Ausstellern ausgerichtet wird.

Der Flohmarkt hat seine besonderen Eigenschaften: Zum Teil wird viel „Krimskrams“ herangeschafft, wer sich jedoch etwas Zeit nimmt, stößt nicht selten auf so manch brauchbares und wertvolles Teil. Geschicktes Handeln und Feilschen um den Preis des neuen Lieblingsstücks ist hier durchaus gefragt und widerspricht keinesfalls dem Marktverlauf. Ein Bummel durch die Stände kann durchaus lohnenswert und amüsant sein.

Da lacht das Eisenbahnerherz

Die dritte Säule des Aktionssonntages bildet das Eisenbahn- und Dampfmodellmuseum im Schulzentrum Blaufelden. Ab 13.30 Uhr können sich Interessierte in den Räumlichkeiten der Schulstraße 30, die Anlage erklären lassen. Fachkundiges Personal und Hobbyfreunde nehmen sich ausreichend Zeit, um Informationen an die Besucher weiterzugeben.

Das Museum, in dem wahre Schätze und Raritäten ausgestellt sind, hat in der Zwischenzeit sehr guten Anklang gefunden. Vor einigen Jahren vermachte der gelernte Maurermeister Wilhelm Kaufmann seine wertvolle Sammlung der Gemeinde Blaufelden. Mehr als 40 Jahre Tüftlerarbeit stecken in der Ausstellung. Seither widmet er seine Freizeit mit großer Leidenschaft den Zügen und Dampflokomotiven. Mit beeindruckend großer Bereitschaft und viel Herzblut kümmert sich auch der Verein um dieses Museum. Das ist aber längst nicht alles, was angeboten wird. Ein verkaufsoffener Sonntag rundet den Tag ab. Das Handarbeitszentrum Blaufelden hat von 12 bis 16.30 Uhr geöffnet. Auch im Netto Markt kann ab 11.30 Uhr einge-

kauft werden. Bei so großen Ereignissen muss auch für eine gute Bewirtung gesorgt werden: Ein reichhaltiger Mittagstisch mit Getränken, angeboten von der Landmetzgerei Setzer, versorgt ab 11 Uhr alle hungrigen Gäste. Der Landfrauenverein Blaufelden wird wieder mit dem beliebten

„Café“ vertreten sein. Durch die

Unterstützung der Frauen kommen die Besucher in den Genuss von köstlichen, selbst gebackenen Kuchen. Dabei wird garantiert jeder fündig: Vom saftigen Obstkuchen bis zur cremigen Sahnetorte darf nach Herzenslust geschlemmt werden.