Crailsheim „Ein Dorf, ein Fest“

Next

Die Fußballfreunde streichen ihren Panzer bunt an. © Foto: Luca Schmidt

Crailsheim / Luca Schmidt

In Onolzheimer Hinterhöfen wird derzeit gesägt, gehämmert und gemalt. Bezahlt wird kein Arbeiter, im Gegenteil: Sie bezahlen sogar dafür, dass sie das machen dürfen. Das kann nur eines heißen: Der Hammeltanz steht vor der Tür und die Umzugswagen müssen fertig werden. Das Motto lautet heuer „Onza, bunt wie nie“. „18 Wagen mit rund 600 Teilnehmern fahren in diesem Jahr beim Festzug mit“, sagt Bernd Glaßbrenner, Vorsitzender des Hammeltanzausschusses.

Was den Hammeltanz ausmacht? „Hammeltanz heißt: ein Dorf, ein Fest“, sagt Jan Köhler von der Gruppe Fußballfreunde. Es sei immer ein sehr gutes Miteinander. „Hier hilft und unterstützt man sich gegenseitig und feiert zusammen.“ Außerdem sei der Umzug sehr abwechslungsreich, es habe noch kein Thema und keinen Wagen doppelt gegeben.

Wagenbauer zahlen drauf

Seine Gruppe, bestehend aus aktiven Fußballern, Ehemaligen und Freunden, baut unter dem Titel „Bunteswehr“ einen farbenfrohen Panzer. Geld verdienen die rund 35 Mitarbeitenden nicht. „Jeder von uns zahlt einen Startbetrag von 30 Euro. Von dem Geld kaufen wir dann Material für den Wagen“, sagt Jan Köhler. Durch den Verkauf von Plaketten am Umzug für zwei Euro komme zwar wieder etwas Geld rein, das reiche aber nicht aus, um kostendeckend zu arbeiten.

Direkt nebenan baut die Tennisabteilung an ihrem Wagen, Titel „Karneval in Rio“. Dabei steht der Wagen beim Umzug häufig gar nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit. „Bei uns ist es Tradition, dass sich Männer als Frauen verkleiden“, sagt Jörg Krämer. Und diese Tradition wird auch heuer nicht gebrochen. Samba wird ebenfalls getanzt, Krämer verrät aber nur so viel: „Wir haben eine sehr gute Choreografin.“

Karriere beginnt mit drei Jahren

Als Onolzheimer komme man nicht um den Hammeltanz herum, es gebe sogar eine richtige Karriere. „Das fängt bereits im Kindergarten an. Die Kinder nehmen jedes Jahr mit einem Wagen am Umzug teil“, sagt Krämer. Wenn sie etwas älter sind, dürfen die Kinder am Umzug den Wagen mit dem Hammel ziehen.

Zwei Jugendliche verkleiden sich alljährlich als Bajazzos. Sie rennen den Festzug entlang und begleiten die Tänzer. Dabei tragen sie schwarze Kostüme und ziehen sich eine Strumpfhose über das Gesicht. Die Bajazzos schlagen mit Stöcken auf den Boden, an deren Ende eine Schweineblase befestigt ist.

Nächste Station, dann als junger Erwachsener: der Herold und seine Landsknechte. Seine Aufgabe ist es, die Stiftsurkunde von Barbara von Zipplingen zu verlesen (siehe Infokasten).

Wer später als Erwachsener einige Jahre beim Hammeltanz um den Degen mitgetanzt hat, der kommt schließlich zu den Wagenbauern.