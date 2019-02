Jahresbilanz „Ein Besuch ist jedes Mal wie ein kleiner Urlaub“

Crailsheim / swp

2018 war die Stadtbücherei mit mehr als 72 000 Besuchen wieder eine rege genutzte Institution. Die Zahl der Entleihungen stieg gegenüber dem Vorjahr leicht auf 196 743. Rund 34 Prozent der Ausleihen entfielen auf Kinder- und Jugendbücher.

Das Bilderbuchkino, eine Veranstaltungsreihe für Kinder, lief im letzten Jahr während der Öffnungszeiten, um auch denen eine Teilnahme zu ermöglichen, die nur zufällig zum richtigen Zeitpunkt vor Ort waren. Eine halbe Stunde lang wird dazu donnerstagnachmittags die Kinderbuchabteilung verdunkelt. Die Bilder eines Bilderbuchs werden auf einer Leinwand gezeigt, der Text wird vorgelesen.

Spielerische Büchereierkundungen gibt es bereits für Vorschulkinder. Grundschüler lernen dann schon gezielt, sich in der Bücherei zurechtzufinden und die Bücher aufzuspüren, die sie für ihre Buchvorstellungen oder zur Präsentation eines Sachthemas benötigen. Für weiterführende Schulen wurden wieder Büchereirallyes, Buchcasting-Veranstaltungen, durch Smartphone unterstützte Führungen und für Oberstufenkurse ein Recherchetraining angeboten.

Die Kindertheater-Reihe, die seit 2004 zusammen mit der Eugen-Grimminger-Schule veranstaltet wird, hat sich zu einem Geheimtipp entwickelt. Unmittelbar nach Erscheinen des Programmhefts im Herbst waren alle Vorstellungen ausverkauft.

Während der Kinder- und Jugendkulturwoche war Kinderbuchautor Oliver Scherz zu Gast, der es perfekt verstand, die kleinen Zuhörer für seine Bücher zu begeistern. Auch die aus Ellwangen stammende Kinderbuchautorin Gina Mayer fand den richtigen Ton, um die Sechstklässler gebannt lauschen zu lassen. Im Herbst war mit Alexander Steffensmeier der Shooting-Star der Bilderbuchszene zu Gast, las aus seinen Lieselotte-Klassikern und zeigte den kleinen Zuhörern, wie er seine Bilderbücher entwirft und gestaltet.

Liveshow mit Comic-Zeichnerin

An der Sommerferienaktion „Heiß auf Lesen“ beteiligten sich 110 Teilnehmer, die gemeinsam 813 Bücher lasen, besprachen und bewerteten. Beim Abschlussfest entwarf Comic-Zeichnerin Charlotte Hofmann in einer Liveshow gemeinsam mit den Kindern einen Crailsheim-Comic. Gesellschaftsspiele gibt es zwar erst seit der Erweiterung der Stadtbücherei. Den besten Umsatz machten sie aber schon das dritte Jahr in Folge. Auch die beiden Spielenachmittage wurden mit Begeisterung angenommen.

Zur langen Nacht der Türme gab es eine Vorführung des Duos Timo Brunke und Andreas Krennerich mit ihrem Programm „Poetry und Sax“: sehr gut besucht, aber auch die räumlichen Grenzen der Bücherei als Veranstaltungsort aufzeigend.

All diese gut besuchten Veranstaltungen zeigen, dass eine moderne Stadtbücherei viel mehr ist als eine Bücherausleihstation: „Ein Besuch der Stadtbücherei ist jedes Mal wie ein kleiner Urlaub“, so das Zitat einer Besucherin.