Kindertheater „Die steckt euch noch alle an“

Crailsheim / Julia Vogelmann

Keine beschreibt Weihnachten so schön wie Astrid Lindgren in ihren Kinderbüchern. Jede ihrer Figuren von Madita bis zu den Kindern von Bullerbü darf einmal Weihnachten feiern – mit vielen Lichtern, gutem Essen, Geschenken und dem wohligen Bauchgefühl, das Astrid Lindgren in ihrer Literatur so mühelos vermittelt.

Dieses wohlige Bauchgefühl stellt sich am Ende der Theateraufführung auch bei den vielen kleinen Zuschauern ein, die mit ihren Eltern oder mit Oma und Opa gekommen sind, um Pippi dabei zuzusehen, wie sie den perfekten Weihnachtsabend plant. Wie gewohnt, ist die rothaarige Heldin dabei ein wenig zu laut, ein wenig zu frech, doch wie auch in den Büchern hat sie das Herz am rechten Fleck.

Flankiert von Tommy und Annika, ihren beiden besten Freuden, turnt sie zum Vergnügen der Zuschauer gut gelaunt durch die intelligent geplante Kulisse, die sich, immer wieder neu zusammengebaut, von der Villa Kunterbunt in eine Boutique, eine Apotheke, den Dorfplatz oder den Bonbonladen verwandelt.

Die Pippi-Langstrumpf-Version

Mit fast zwei Stunden Spielzeit verlangt das Kindertheaterstück den kleinen Zuschauern jede Menge Geduld ab, doch dank geschickt platzierter Pause zum kurz Herumzappeln und einem spannenden Abschluss der Geschichte, hält es das Publikum tatsächlich bis zum Schluss auf den Sitzen. Das liegt sicher auch daran, dass sie die unerschrockene Pippi, die mit leicht schrägem Gesang und ungeschickten Tanzbewegungen, aber immer mit viel Vergnügen in ihren Bann zieht.

Vor allem die Verballhornung der gängigsten Weihnachtslieder von „Leise rieselt der Schnee“ bis „Oh Tannenbaum“, bringt die Kleinen dazu, lauthals zu lachen und zu kichern. „Das ist die Pippi Langstrumpf-Version“, tönt die Hauptfigur, und sicher wird diese Version jetzt in Crailsheim in vielen Wohnzimmern kichernd zum Besten gegeben. Da hat wohl die selbsterklärte Kinderhasserin im Stück recht, die dem Publikum ganz zu Beginn prophezeit: „Die steckt euch noch alle an mit ihren Verrücktheiten.“

Nebenbei lernt das Publikum von Pippi, dass man an Weihnachten gut riechen sollte, nicht schwindeln darf und die Zutaten für ein gelungenes Weihnachtsfest nicht nur Geschenke und Süßigkeiten sind, sondern auch Teilen und Zusammensein.

Auch wenn die Szenenwechsel sehr rasch sind und es für die ganz Kleinen stellenweise schwierig ist, dem Plot zu folgen, ist das Zuschauen dennoch vergnüglich. Im Vordergrund steht nämlich, wie es sich gehört, Pippi. Und auch, wer sich nur auf sie konzentriert, hat schon einen Heidenspaß.