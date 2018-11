Vereine „Das Schneetelefon hat sich bewährt“

Crailsheim / Klaus Helmstetter

Mit Schrecken denke ich noch an den Skibasar im Jahr 2001 zurück“, erzählt Günter Utz, hat dabei aber ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen. „Damals hatten wir auf dem Marktplatz ein Zelt aufgebaut. Plötzlich setzte starker Regen ein. In guter Absicht nahm einer von uns kurzerhand ein paar Skier zur Hand und versuchte damit, das Wasser vom Zeltdach zu schippen. Das ist freilich gründlich schiefgegangen. Das Wasser schwappte auf unsere Computeranlage, und wir mussten, wieder nach alter Väter Sitte auf ,Handbetrieb’ statt EDV umstellen.“

Das ist beileibe nicht die einzige unterhaltsame Anekdote, die Günter Utz auf Lager hat. Wer so lange wie er, nämlich über 20 Jahre diverse Ehrenämter (Schriftführer, Pressewart, Stellvertreter und schließlich Abteilungsleiter) bei der Wintersportabteilung des TSV Crailsheim ausgeübt hat, kann aus dem Vollen schöpfen und jede Menge Geschichten zum Besten geben.

Ruder übergeben

Jetzt hat Utz das Ruder abgegeben. Thomas Leiberich heißt sein Nachfolger. „Frisches Blut und neue Ideen! Das kann für die Abteilung nur positiv sein“, meint Utz ganz bescheiden. „Und ich werde ihn im ersten Winter auf jeden Fall mit Rat und Tat unterstützen. Wenn er Fragen hat, bekommt er von mir auch Antworten.“

Denkt man an die Wintersportabteilung des TSV Crailsheim, fällt einem unwillkürlich zweierlei ein. Zum einen das allwinterliche Zitterspiel mit Fragen wie: Fällt Schnee, wird es genug sein, bleibt er liegen, reicht das aus zum Skifahren, können heuer gar wieder einmal Stadtmeisterschaften auf dem Renninger Hang in Rudolfsberg ausgetragen werden?

Zum anderen natürlich Günter Utz, Dreh- und Angelpunkt der Abteilung, bei dem die Fäden zusammenlaufen, einer der nicht viel Aufhebens macht, sondern anpackt, wo es nötig ist – und der Erfinder des „Schneetelefons“ (0 79 51 / 46 86 52).

„Ja, das war meine Idee“, freut sich Günter Utz, als das Stichwort fällt. „Das habe ich erfunden, und es hat sich absolut bewährt.“ Freitags bis 18 Uhr werden Wintersportfreunde dort in der kalten Jahreszeit jeweils über die Schneesituation vor Ort, Öffnungszeiten des Lifts in Rudolfsberg und sonstige aktuelle Infos rund um den lokalen Wintersport auf dem Laufenden gehalten.

Die letzten Stadtmeisterschaften auf dem Hang in Rudolfsberg – dort, fünf Kilometer von Crailsheim entfernt, betreibt die Wintersportabteilung den Skilift „Renninger Hang“ – gab es im Jahr 2010. Die milden Winter in der Zwischenzeit haben jegliche geplante Neuauflage zunichtegemacht. „In den Folgejahren haben wir uns oft darauf vorbereitet, aber es wollte kein Schnee fallen. Unsere Rekord-Teilnehmerzahl lag bei um die 80. In der Regel hatten wir rund 45 bis 50 Starter zu verzeichnen“, weiß Günter Utz noch ganz genau. Der Lift in Rudolfsberg ist 247 Meter lang, die Piste drei Meter länger, „mit einem leichten Bogen“.

Aktuell rund 80 Wintersportler

„Die Abteilung“, das sind aktuell um die 80 Wintersportler beim TSV Crailsheim. Gegründet wurde sie im Jahre 1925. „Wobei wir auch viele Mitglieder haben, die sich in mehreren Abteilungen betätigen“, erzählt Utz.

Wie kommt es, dass es heutzutage oft so schwer ist, Menschen zu finden, die sich in Ehrenämtern engagieren wollen? Günter Utz glaubt, dass sich viele nicht mehr fest an Vereine binden, sondern lieber unabhängig sein und kurzfristig entscheiden wollen, ob und wann sie etwas tun, beispielsweise auch Skifahren gehen. „Und von hier aus ist es ja nicht weit ins Allgäu. Da ist man schnell hingefahren.“

Sportliches Aushängeschild der Wintersportabteilung war über Jahre hinweg Johann Kuhn. Der Braunsbacher ist für den

TSV Crailsheim gestartet, fuhr erfolgreich Slalom und Riesenslalom. Kuhn gehörte mehrere Jahre lang dem Leistungskader des Schwäbischen Skiverbands an und ­wurde zum Jugendsportler des Jahres 2000 beim TSV Crailsheim gewählt. Der Kontakt zu ihm lief über Abteilungsleiter Günter Utz.

Welche festen Aufgaben fallen regelmäßig an in der Wintersportabteilung? „Die Vorbereitung unserer Anlage für die TÜV-Abnahme“, erzählt Günter Utz, „dann das Mulchen, später das Laubrechen, der Liftaufbau und die Präparation des Hangs. Ein harter Kern von fünf Helfern ist dabei geschätzte 15 Stunden beschäftigt.

2006 sind zwei Loipen (circa 4000 und 5000 Meter lang) hinzugekommen. „Die werden sehr gut genutzt.“ Um deren Pflege kümmert sich ebenfalls die Wintersportabteilung, Günter Utz und seine Mitstreiter wie Tobias Mietz (fährt den Motorschlitten).

Selber beigebracht

In Sachen Skifahren ist Günter Utz Autodidakt. „Mit dreieinhalb Jahren habe ich bei meinem Vater auf dem Kreckelberg – dort gab es bis 1970 Skirennen – zugeschaut und bin ihm einfach hinterhergefahren. Das hat gut funktioniert.“ Vor einer Weile hat sich Günter Utz neue Skier gekauft, die aber haben ihre Feuertaufe noch vor sich. Das Wetter hat Utz bislang einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was machen die Wintersportler dann? „Zum Beispiel auf Skiausfahrten mitkommen. Unsere letzten Ausfahrten waren ausgebucht.“

Was will Günter Utz, der seit 1990 bei der Stadt Crailsheim (Amtmann) beschäftigt ist, mit seinem zu erwartenden Plus an Freizeit in Zukunft anfangen? „Fotografieren“, kommt es da wie aus der Pistole geschossen. „Vornehmlich Naturaufnahmen. Das habe ich schon früher gerne gemacht“, lässt Utz, der verheiratet ist und zwei Kinder hat („beide wintersportbegeistert“) wissen.

Und wie sieht seine persönliche Bilanz nach über 20 Jahren in verschiedenen Ehrenämtern aus? „Natürlich bin ich froh über die unterschiedlichen Erfahrungen, wobei es aber auch immer wieder Momente gab, wo man hinschmeißen wollte. Andererseits habe ich auch viel Unterstützung bekommen. Alles in allem eine schöne Zeit.“

Im Hauptverein habe er auch viel Respekt und Bewunderung für das gehört, „was man da oben in Rudolfsberg so leistet“, berichtet der jetzt Ex-Abteilungsleiter und ist froh drüber.