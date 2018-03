„Das am besten angelegte Geld in die Zukunft“

Feuchtwangen / Heinz Meyer

Mit der Schlüsselübergabe zog jetzt offiziell der Studiengang „Nachhaltige Gebäudetechnik“ von seinem bisherigen Provisorium auf dem Gelände der Bauakademie in das neu errichtete Forschungsgebäude ein. Der Tag der Schlüsselübergabe war auch der erste Tag für die Studierenden in den neuen Räumen des Campus Feuchtwangen.

Innerhalb eines Jahres entstand ein Baukomplex, der sich selber mit Energie versorgt. Energiekonzepte, die im Studium erforscht werden, sind auch Bestandteil des Gebäudes. Über eine Fotovoltaikanlage wird das Studien- und Technologiezentrum mit Strom versorgt, während ein Eisspeicher die Raumtemperatur regelt.

Die Stadt investierte rund 2,3 Millionen Euro – und finanzierte den Hochschulbau aus Eigenmitteln. „Keine Selbstverständlichkeit“, betont Bürgermeister Patrick Ruh. „Wir zeigen, dass die Investition in Bildung das am besten angelegte Geld in die Zukunft ist.“ Für die Stadt runde der „Hochschulstandort Feuchtwangen“ das Bildungsangebot ab und ermögliche damit jungen Menschen aus der Region, in einem innovativen Wirtschaftsbereich die Weichen für ein erfolgreiches Berufsleben zu stellen.

Die Ansiedlung der Außenstelle der Hochschule Ansbach und die Errichtung des neuen Hochschulgebäudes sind für Ruh auch ein wichtiger Baustein beim Auf- und Ausbau von einem „Bau-Kompetenz-Cluster“ Feuchtwangen. Neben der Bauakademie, die zu den führenden Weiterbildungseinrichtungen des Baugewerbes in Deutschland zähle, können mit dem Technologie- und Studienzentrum weitere Kompetenzen gebündelt werden, so Ruh. „Zukunftsweisendes eines ressourcenschonenden Bauwesens wird damit nicht nur in den Ballungszentren erforscht und umgesetzt, sondern auch bei uns im ländlichen Raum. Darauf können wir stolz sein“, findet der Rathaus­chef.