Kirche „Crailsheimer Weg“ soll Kirche auf dem Roten Buck retten

Crailsheim / Ute Schäfer

Sechs Leute beugen sich über Farbmuster von Gelb bis Schwarz. Was sie in der ehemaligen Sakristei der Paul-Gerhard-Kirche zu entscheiden haben, ist knifflig: Sie müssen einen Bodenbelag aussuchen, der sich für einen Kirchenraum und für einen Kindergarten gleichermaßen eignet. Mit anderen Worten: Der Umbau der Paul-Gerhardt-Kirche zu einem Kindergarten mit Familienkirche ist in vollem Gange.

Der Hintergrund ist folgender: Die evangelische Kirche schrumpft sich derzeit gesund. Überall werden Pfarrstellen gekürzt, Pfarrhäuser und Kirchen verkauft. Doch während der Pfarrplan nach wie vor jedem Gemeindeglied einen Pfarrer zuordnet, sind verkaufte Kirchen für immer verloren.

Entscheidung war schmerzhaft

Dennoch war klar: Eine der Crailsheimer Kirchen musste weg (unsere Zeitung berichtete). Die Wahl fiel auf die Jüngste. Auf die Paul-Gerhardt-Kirche auf dem Roten Buck, die erst 1989 eingeweiht wurde. Die Entscheidung war schmerzhaft. Auch deshalb, weil das Kirchengebäude damals mit viel Engagement und Eigenleistung entstand.

„Für ein solches Schmuckstück lohnt es sich zu kämpfen“, sagte Dr. Konrad Wetzel, Vorsitzender der Bezirkssynode. „Einfach eine Kirche aufgeben, das will doch niemand.“ Und braucht auch niemand. Denn in Crailsheim wurde eine kirchenrettende Idee geboren: Der evangelische Paul-Gerhardt-Kindergarten wird aus dem Gebäude ausziehen, das er derzeit noch von der Stadt mietet, und in die Paul-Gerhardt-Kirche einziehen. „Das scheint uns eine perfekte Umnutzung zu sein“, meinte die Crailsheimer Dekanin Friederike Wagner. „Wir arbeiten derzeit intensiv an einem Konzept für die Familienkirche, die Alt und Jung unter einem Dach zusammenbringen soll.“

Möglich macht das ein aufwendiger Innenausbau. Das Kirchenfoyer wird zur Kindergarderobe. Die ehemaligen Gemeinderäume werden zu Gruppen- und Schlafräumen, die Empore bleibt und damit auch ein Raum, in dem sich Gruppen treffen können.

Keine Förderung

Doch die Crailsheimer hatten ihre Pläne ohne die Stuttgarter Kirchenverwaltung gemacht, von der die Forderung des Kirchenverkaufs stammte. Deshalb beschied der Oberkirchenrat nun einen Antrag auf Förderung aus dem Ausgleichstock abschlägig. Dr. Konrad Wetzel: „Wir sind sehr enttäuscht darüber, dass unsere Idee nicht anerkannt wird.“ Es sei doch außerdem unwirtschaftlich, ein eigenes Gebäude – die Kirche – zu verkaufen, um jahrelang Miete für ein fremdes – den Kindergarten – zu bezahlen.

Deshalb bedaure er zwar, dass die Kirchenverwaltung den Umbau nicht unterstützt. „Aber wir gehen jetzt halt einen ‚Crailsheimer Weg‘.“ Er zeigte sich überzeugt davon, „dass wir es alleine schaffen. Aus eigenen Mitteln und mithilfe von Spenden.“ Sprach‘s und ging mit gutem Beispiel voran. Er spendete die Aufwandsentschädigung, die zum Vorsitz der Bezirkssynode gehört, und überreichte Dekanin Wagner und der Leiterin des Paul-Gerhardt-Kindergartens, Stephanie Drexel-­Malchar, einen Scheck über 2400 Euro.

Weiterhin Gottesdienste

Denn Konrad Wetzel ist von diesem „Crailsheimer Weg“ überzeugt, bei dem die Kirche zwar eine neue Nutzung bekommt, aber auch Kirche bleibt. Denn Gottesdienste wird es weiter geben. Der Kirchenraum selbst wird nämlich nicht verändert. Er bekommt nur eine Doppelfunktion. Der Kindergarten wird ihn als Bewegungsraum nutzen, während gleichzeitig eine mobile Trennwand Orgel und Altar vor herumfliegenden Bällen und tobenden Kindern schützt.

Deshalb braucht der Kirchenraum jetzt auch einen neuen, etwas weicheren Boden als die Fliesen, die mit ihrer beige-braunen Pracht dort noch an die 1980er-Jahre erinnern.

„Man könnte grün nehmen“, meinen die Beteiligten beim Ortstermin. „Das würde zum Holz der Orgel und zu den Kirchenstühlen passen.“ Architekt Hans-Christoph Lamparter indes plädiert für ein Dunkelbraun mit Einsprengseln. „Das setzt dem hellen Kirchenraum etwas entgegen.“ Jetzt sollen große Farbmuster bestellt und dann eine Entscheidung getroffen werden.