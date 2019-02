Kirchenbezirk Crailsheim Neue Perspektive für das Jugendwerk

Crailsheim / Ute Schäfer

Die Synode des Kirchenbezirks Crailsheim am Samstag hatte ein wichtiges Thema: die Jugendarbeit. Aber es ging auch noch um mehr.

Die Frühjahrssynode ist die Themensynode“, sagte deren Vorsitzender, Dr. Konrad Wetzel, als er die rund 50 Anwesenden am Samstagvormittag im Johannes-­Gemeindehaus in Crailsheim begrüßte. Das Thema lautet diesmal „Jugendarbeit“, beziehungsweise „evangelisches Jugendwerk Crailsheim (EJCR)“. Das lag noch bei Dienstantritt der Dekanin vor gut zwei Jahren ziemlich brach.

Eine der ersten Amtshandlungen von Friederike Wagner war es deshalb, hier einen Prozess der Erneuerung einzuleiten und diesen vom Landesjugendwerk betreuen zu lassen. Dazu war Landesreferentin Ilse-Dore Seidel aus Stuttgart angereist, um über den Prozess zu berichten, der so hieß: „Perspektiven entwickeln“.

Perspektivwechsel ist nötig

„Wie arbeiten wir denn in der Regel“, fragte sie die Mitglieder der Bezirkssynode, also meist Pfarrer und Kirchengemeinderäte. „Alleine oder im Zusammenwirken?“ Und wichtiger noch: „Wo wollen wir hin?“ Hier sei ein Perspektivenwechsel wichtig. „Wir denken bei Prozessen vom Ziel her“, das für das Jugendwerk Crailsheim so hieß: „Wir hatten uns gewünscht, dass mindestens fünf Gemeinden und ein Team auf Bezirksebene gemeinsam am Fortkommen der Kinder- und Jugendarbeit im Bezirk Crailsheim arbeiten.“ Eine Task-Force sozusagen, die sich aber leider nicht gefunden habe. „Deshalb haben wir den Prozess vorzeitig abgebrochen“, bedauerte die Referentin.

Doch deshalb ist das Jugendwerk nicht tot, das zeigte der Bericht der Jugendreferenten Cameron und Silvia Conrad, die die Geschäftsstelle in der Bergwerkstraße zusammen mit Inga Heine mit Leben füllen. „Doch das ist nicht unsere Hauptaufgabe“, sagte Cameron Conrad, der mit seiner Frau vor einem knappen Jahr in Crailsheim angefangen hat. „Wir sehen uns vor allem als Unterstützer, als ‚Betriebssystem‘ für die Jugendarbeit in den Kirchengemeinden.“

Jungscharen in den einzelnen Gemeinden könnten sie freilich nicht – oder nur in Ausnahmefällen leiten. „Dazu sind wir mit drei Hauptamtlichen zu wenig. Aber wir können Projekte anregen und organisieren, die Gemeinden alleine nicht schaffen. Das Jungscharlager zum Beispiel oder das Konficamp.“ Dies sei eine Säule der Arbeit, weitere seien Schulungen oder Angebote für Konfirmanden und Jugendliche nach der Konfirmation. „Wir gehen in den Konfirmandenunterricht. Es ist wichtig, hier Kontakte aufzubauen und Angebote zu machen.“

Kirche ist für Jugendliche eine von vielen Alternativen

Eines sei aber klar: Die Jugendlichen heute lebten in einer säkularisierten Welt. Kirche sei für sie ein Player wie viele. „Wir konkurrieren mit Sportvereinen und Musikschulen. Das muss uns bewusst sein.“ Stärken der Kirche beziehungsweise des Jugendwerks seien aber die guten Programme und die guten Schulungen, die die Jugendlichen meist begeisterten und die in Bewerbungen viel zählten. „Da sind wir konkurrenzfähig“, so Conrad. „Und wir haben die Werte. Danach suchen Jugendliche ja auch.“

In der Bezirkssynode begrüßt wurde Cornelia Schmutz, neue Pfarrerin in Marktlustenau, die gleichzeitig das Amt der Mesnerpfarrerin übernommen hat. Sie ist im Kirchenbezirk keine Unbekannte, weil sie bereits in Goldbach als Vikarin gearbeitet hatte. „Ich kenne auch noch einige Gesichter“, sagte sie, „das ist schön.“

Begrüßt wurde auch Gabriele Matthes-Seeger, die in der kirchlichen Verwaltungsstelle jetzt das Amt der stellvertretenden Bezirksrechnerin ausübt.

Das könnte dich auch interessieren: