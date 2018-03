Justiz „An der Schuld werden Sie lebenslang tragen“

Ellwangen / Harald Zigan

Noch im Gerichtssaal ist ein 28 Jahre alter Mann aus Crailsheim wegen Fluchtgefahr verhaftet worden: Die erste Schwurgerichtskammer des Landgerichts in Ellwangen unter dem Vorsitz von Richter Gerhard Ilg war überzeugt davon, dass der Angeklagte im Oktober 2016 seine erst sieben Wochen alte Tochter nicht nur zu Tode geschüttelt, sondern den Kopf des Babys auch zwei- bis dreimal gegen einen harten Gegenstand gestoßen hat – eine Körperverletzung mit Todesfolge, für die das Gericht eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verhängte. Im Raum stand auch eine Verurteilung wegen Totschlags.

Das Mädchen war halbtot, als es von einem Rettungshubschrauber in das Olga-Hospital nach Stuttgart gebracht worden war, wo es zwei Tage später starb. Schon bei den ersten Untersuchungen hatten die Stuttgarter Ärzte einen furchtbaren Verdacht und informierten die Polizei. Denn das schwere Schädel-Hirn-Trauma mit zahlreichen Einblutungen konnte nicht von einem Sturz herrühren, wie es der Vater behauptete: Das schreiende Baby sei ihm, als er nach einem Schoppen auf dem Couchtisch greifen wollte, aus dem Arm gerutscht und mit der Stirn gegen die Tischkante und dann mit dem Hinterkopf auf den Teppichboden gefallen.

Erst vor Gericht räumte der mehrfach vorbestrafte, aber noch nie mit Gewalttaten auffällig gewordene Mann ein, dass er sein regloses Kind auch kurz geschüttelt habe – aber nur, „um es wieder wach zu bekommen“. Die Mutter des Kindes war mit einer älteren, im März 2015 geborenen Tochter einkaufen, als sich das Geschehen in der Wohnung abspielte. Sie lebt nach wie vor mit dem Angeklagten zusammen, ein weiteres gemeinsames Kind kam im Dezember 2017 zur Welt.

Ein Arzt der Stuttgarter Kinderklinik sprach als Zeuge von einer „immensen Gewalteinwirkung“ auf den Körper des Kindes und von einem „Verletzungsmuster, das er selbst bei schweren Verkehrsunfällen mit Kindern noch nie gesehen“ habe.

Auch die Rechtsmedizinerin Dr. Iris Schimmel aus Tübingen und der Neuropathologe Prof. Dr. Michael Torzewski aus Stuttgart, die als Gutachter aussagten, stießen in dem obduzierten Leichnam des Kindes auf eindeutige Spuren für ein Schüttel-Trauma und eine massive Gewalteinwirkung, die durch einen solchen Sturz keinesfalls erklärbar sei.

Oberstaatsanwalt Oliver Knopp (er beantragte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten) ging davon aus, dass man dem überforderten Angeklagten „keine rohe Gesinnung“ unterstellen könne: „Aber jeder Mensch weiß, dass es sehr gefährlich ist, ein Baby zu schütteln.“ Das Geschehen habe sich „nicht mal annähernd“ so wie vom Angeklagten geschildert abgespielt.

Rechtsanwalt Hans Bense aus Stuttgart verwies darauf, dass sein Mandant schon bei seinem verzweifelten Notruf den Sturz geschildert habe: „Das kann sich Sekunden nach dem Geschehen keiner ausdenken.“ Und die Intensität, mit der das Kind geschüttelt wurde, habe man nicht klären können. Der Verteidiger hielt eine zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten für angemessen.

Richter Gerhard Ilg sah es als erwiesen an, dass der Mann seine Tochter „auf relativ brutale Art und Weise vom Leben zum Tod gebracht hat“ und dann nach nicht nachvollziehbaren Erklärungen für das von ihm angerichtete Unheil gesucht habe. Die Befunde der beiden Gutachter seien eindeutig. „Wir wissen nicht, warum der Mann ausgerastet ist, sein Kind wollte er aber wohl nicht töten.“ An der Schuld am Tod seiner Tochter werde der Angeklagte aber lebenslang zu tragen haben.