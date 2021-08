Kein Stau, keine Parkplatznot, keine Warteschlange am Eingang. Jeder Impfwillige, der gestern am letzten Öffnungstag ins Zentrale Impfzentrum (ZIZ) nach Rot am See kam, konnte gleich durchmarschieren zu Anmeldung, Aufklärung und in die Impfkabine. Die Gänge waren leer und es brannte stets ein grünes Licht an den einzelnen Stationen, was hieß: Bitte eintreten. Bei den Lämpchen, die rot leuchteten, waren die Kabinen mangels Besucherandrang sc...