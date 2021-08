In Onolzheim werden in Kürze die zwei wichtigsten Straßen saniert, der Grund: die Fahrbahndecke muss erneuert werden. Von den Arbeiten betroffen ist auch der Busverkehr, der durch den Crailsheimer Teilort fließt. Umleitungen werden eingerichtet und ausgeschildert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Haltestelle Ortsmitte kann von Bussen nicht angefahren werden

Konkret geht es um die Sanierung der Heilbronner Straße, von der Mörikestraße bis...