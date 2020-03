Ein E-Scooter-Fahrer hat sich bei einem Unfall am Freitag gegen 20 Uhr schwer verletzt. Der 59-Jährige wollte in der Hauptstraße in Stimpfach auf einen Bürgersteig fahren und stürzte dabei. Er war laut Polizei erheblich alkoholisiert und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Scooter entstand Schaden in Höhe von rund 200 Euro.

Die Polizei Crailsheim sucht unter der Telefonnummer 0 79 51 / 48 00 Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.