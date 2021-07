Im Burgbergwald entsteht gerade ein neuer Windpark. Ab nächster Woche liefern Schwertransporter große Einzelteile für die Windräder an. Die Transporter fahren von Norddeutschland bis Hohenlohe auf der Autobahn, verlassen die A 6 an der Ausfahrt Kirchberg, fahren auf der L 2218 in Richtung Cra...