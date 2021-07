Keine Dreiviertelstunde war vergangen, nachdem Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer den mit Apannung erwarteten Tagesordnungspunkt „Schulentwicklungsplanung für die Stadt Crailsheim“ in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend aufgerufen hatte, da ging es schon an die Abstimmung. Statements...