Die Entscheidung ist gefallen. Der Crailsheimer Gemeinderat hat in einer Sondersitzung am Dienstagabend im Hangar mit knapper Stimmenmehrheit (21 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen) die teuerste Variante der Schulentwicklung beschlossen: 94,5 Millionen Euro wird die Stadt in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich ausgeben, um die Realschulen und Gemeinschaftsschulen baulich auf den neuesten Stand zu bringen. Es ist die teuerste Entscheidung, die d...