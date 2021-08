Die Argumente waren längst ausgetauscht, doch die Positionen der Fraktionen wurden noch einmal deutlich gemacht, bevor es an die erneute Abstimmung zur Schulentwicklung ging. 21 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen. So lautet das Ergebnis der zweiten Abstimmung zur Schulentwicklung, die der Crailsheimer Gemeinderat gestern Abend in einer Sondersitzung traf. 21 Stadträtinnen und Stadträte stimmten für den Antrag der AWV-Fraktion, die interfraktionell e...