Am Mittwochmorgen kurz nach Mitternacht wurden der Polizei vier brennende Kompletträder an einem Maisfeld in der Nähe des Eulenbergweges gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeistreife waren die Altreifen bereits von der Feuerwehr gelöscht.

Feuerwehr rückt mit drei Fahrzeugen aus

Die Feuerwehr Crailsheim war in der Nacht mit drei Fahrzeugen und 16 Wehrleuten im Einsatz. Wer die Reifen und Felgen in Brand gesetzt hat, ist bisher nicht bekannt. Die ...