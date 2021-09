In einem Gasthaus in der Worthingtonstraße ist es am Samstagabend gegen 22.30 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem 38-jährigen Mann und einem anderen bislang unbekannten Gast gekommen. Ein 18-Jähriger wollte daraufhin den Streit schlichten, woraufhin er von dem 38-Jährigen mehrfach geschlagen wu...