Nur dank des schnellen Eingreifens eines Lokführers ist es wohl nicht zu einem Unglück gekommen: Ein Mädchen und ein Junge im Alter von 15 bis 18 Jahren haben sich am Samstag gegen 15.30 Uhr auf Bahngleisen kurz vor dem Crailsheimer Bahnhof befunden, als ein IC heranfuhr, der in Richtung Nürnberg unterwegs war. Der Fahrer des Fernzugs erkannte die Gefahrensituation und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein, so die Polizei.

