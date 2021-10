Ab Montag können Schülerinnen und Schüler aufatmen. Sobald sie in ihren Klassenzimmern an ihrem Platz sitzen, dürfen sie die Maske abnehmen. Das Land Baden-Württemberg lockert die Maskenpflicht an Schulen. Nur noch auf Begegnungsflächen, also beim Gang durchs Schulhaus, müssen Mund und Nase b...