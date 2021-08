Es ist ein idealer Ort an einem Sommer-Nachmittag für eine Theateraufführung. Nur würde normalerweise niemand darauf kommen, in einem offenen Schafstall eine Bühne aufzubauen. Außer dem Festival „Kultur an besonderen Orten“ (Kabo), das am Samstag so manches Auto mit Eltern, Kindern und Verwandten das schmale Sträßchen zur Langenburger Schafskäserei nutzen lässt. Alle freuen sich – das Publikum mit Freude auf das Stück „Ernesto H...