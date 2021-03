Oberstaatsanwalt Oliver Knopp lässt am Montag vor dem Landgericht Ellwangen mit einer Zahl aufhorchen. Er hat beim Mahngericht nachgeforscht und kommt auf 221 Vorgänge, in welchen der Angeklagte in den ­Jahren 2010 bis 2019 jeweils einen Mahnbescheid beantragt hat – in Worten: zweihunderteinund...