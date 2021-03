Wir drehen das Rad der Zeit 25 Jahre zurück. Ein fünfjähriges Mädchen mit blonden Haaren steht bei ihrer Oma Irmgard in der Küche und stibitzt frech einen Apfelschnitz vom Tisch. Die Großmutter grinst, lässt eine mit schaumigem Teig umhüllte Apfelscheibe zischend in die flüssige Butter in der Pfanne gleiten – und sogleich wabert ein unglaublich leckerer Duft durch die Luft. All die Lafers, Mälzers, Schuhbecks können mit diesem Zauber, der sich von Omas Apfelküchle aus in der Küche entfaltet, nicht mithalten.

Wir drehen das Rad der Zeit gut dreieinhalb Jahre zurück: Das kleine blonde Mädchen ist inzwischen ein erwachsene Frau geworden. Andrea Östreicher, aufgewachsen in Ehringshausen, legt sich im Oktober 2017 einen neuen Instagram-Account zu. Name: Regionaltastes, Zusatz: The Taste of Hohenlohe. Sie veröffentlicht dort alles, was mit regionalen Essens-Spezialitäten zu tun hat: Restauranttipps von Schwäbisch Hall bis Schrozberg, Hofläden und Direktvermarkter zwischen Öhringen und Rothenburg; Bilder von thailändischen Currys und Flammkuchen mit Hokkaidokürbis finden sich neben Holunderblüten-Gsälz und Hohenloher Vesperplatte. 1151 Abonnenten folgen den Beiträgen der heute 30-Jährigen inzwischen. Östreicher will zeigen, wie Hohenlohe schmeckt. Und das nicht länger nur in der virtuellen Welt, sondern auch in der realen.

Von der Nachfrage sind die Macherinnen überwältig

Deshalb hat sie mit ihrer Freundin Laura Vogt aus Windisch-Bockenfeld das Magazin „Regional Tastes“ zusammengestellt, das über ihre Instagram-Adresse in limitierter Auflage gegen Vorbestellung geordert werden konnte. Von der Nachfrage sind die beiden Freundinnen überwältigt. „Wir haben mit 30 Leuten gerechnet, damit sind die Kosten gedeckt“, sagt Andrea Östreicher. Von 500 in den Druck gegebenen Magazinen sind schon 350 verkauft. Sie haben mit ihrer Idee voll ins Schwarze getroffen. „Wenn man sich die Bestellungen ansieht, finde ich es cool, dass es gar keine spezielle Zielgruppe gibt und es nicht nicht auf eine bestimmte Altersgruppe beschränkt ist“, freut sich Laura Vogt über den großen Zuspruch. „Ein Kochmagazin mit Produkten aus der Region. Für die Region. Das kann ja nur gut werden.“, ist neben dem Titelfoto zu lesen, das einen dampfen, rustikalen Kochtopf zeigt, aus dem ein Kochlöffel hervorragt. Auf 16 Seiten finden sich acht Rezepte – unter anderem das für Apfelküchle von Oma Irmgard Östreicher, der Ehefrau des 1998 gestorbenen, langjährigen CDU-Landtagsabgeordneten Karl Östreicher.

Landwirtschaft und Hohenlohe im Herzen

Wie ihrem Opa liegen auch Enkelin Andrea die Landwirtschaft und Hohenlohe am Herzen. „Ich hatte immer viel Spaß daran, zu schauen, welche Direktvermarkter es hier in der Gegend gibt. Und wenn ich beim Eberl am Regionalregal etwas Neues entdeckt habe, habe ich mich darüber immer gefreut. Das habe ich dann immer allen erzählt. So kam der Account zustande“, sagt Andrea Östreicher. „So wie es gerade passt und anfällt, versuche ich dort etwas zu posten.“

Bundesliga Macho-Urteil Fußball: Sexismus wird mit Sexismus bekämpft Mönchengladbach Bei einem Frühstück mit ihrer Freundin Laura Vogt sei dann die Idee dazu entstanden, ein Magazin zu machen, das man in den Händen halten und in dem man blättern kann. „Wir wollten die Online- in die Offlinewelt bringen“, sagt Vogt, in der schnelllebigen Welt also etwas Bleibendes schaffen, was Bestand hat. Die 26-Jährige ist beim Reiseservice Vogt in Windisch-Bockenfeld für Marketing und Mediengestaltung zuständig, hat dort eine Weihnachtsbroschüre kreiert, die als Inspiration für das Regional-Tastes-Magazin diente. „Die war schon ziemlich cool“, sagt Östreicher. Vier Direktvermarkter wurden angefragt, ob sie gerne mitmachen möchten, alle sagten zu: Die Gute Pute vom Werdeckerhof, das Eierhäusle Niederwinden (beide Rot am See), der Hofladen Borg aus Wallhausen und Reichels Hohenlohe-Kürbis aus Schrozberg-Heiligenbronn. Andrea Östreicher überlegte sich Rezepte, bei denen die Produkte dieser Anbieter eingesetzt werden können. So fanden Hohenloher Putendöner mit Grillgemüse und Tzatziki, bunte Osternester, One-Pot-Pasta und Kürbiskernöl-Aufstrich den Weg ins Heft.

Schnelle und einfache Rezepte

„Mir war es wichtig, dass es schnelle und einfache Rezepte sind, die auch junge Leute ansprechen, die vielleicht nicht so viel kochen“, sagt Andrea Östreicher, die in der Freien Schule Ann-Sophie in Künzelsau als Lehrerin arbeitet und dort AES unterrichtet (Alltagskultur, Ernährung, Soziales). Laura Vogt kümmerte sich um das Layout des Magazins und „um die moralische Unterstützung“ im Hintergrund, wie sie erklärt. Sebastian Schmelz aus Schwäbisch Hall, ein gemeinsamer Freund, „wurde von uns überfallen“, sagt Östreicher, er hat neben ihr die tollen Fotos geknipst.

Die Arbeit am Magazin habe großen Spaß gemacht und sei mit ganz vielen kreativen Einflüssen aus dem Freundeskreis ganz ohne Stress über die Bühne gegangen, freuen sich Andrea Östreicher und Laura Vogt. Deshalb können sich die beiden auch vorstellen, weitere Ausgaben des Magazins zu machen. „Wir haben noch einige Rezepte in der Hinterhand“, sagt Östreicher. Genaue Veröffentlichungstermine wollen sie sich aber nicht aufbürden, sonst bekäme alles eine gewisse Verbindlichkeit. Für das erste Regional-Tastes-Magazin hatten sie sich das Ziel gesetzt, es rechtzeitig vor Ostern herauszubringen, damit man es auch verschenken kann – im besten Fall als Osterkörbchen, und natürlich mit den Produkten der vier beteiligten Direktvermarkter.

Es geht nicht ums Geld, sondern um Inspiration

„Es war jetzt erst einmal eine Testphase. Wir hatten gerade auch die Zeit dafür“, sagt Vogt. „Aber wir sehen viel Potenzial darin – sowohl für uns, dass wir es noch weiter ausbauen können und auch für Andreas Account, aber natürlich auch für die Betriebe. Es könnte was Gutes für die Region sein, mal was Moderneres.“ Es gehe beiden nicht darum, Geld damit zu verdienen. Sie wollen vielmehr Menschen dazu inspirieren, bewusster, regionaler und nachhaltiger einzukaufen und zu kochen, sowie Direktvermarkter etwas mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.

„Gerade jetzt in dieser Zeit ist es für viele doch noch einmal wichtiger geworden, regional einzukaufen und auch zu wissen, wo das Essen herkommt und was dahintersteckt“, erklärt Andrea Östreicher. Das sei auch ihre Hoffnung, dass das Interesse dafür wieder größer werde. „Derzeit müssen viele zu Hause im Homeoffice wieder mehr kochen.“ Ach ja... und viele freuen sich sicher darauf, wenn sie ihre Omas wieder sorgenfrei besuchen können und ihnen dann ein leckeres Gericht aufgetischt wird, das sie an ihre Kindheit erinnert.