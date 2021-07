29 Feuerwehrleute der Wehren aus Crailsheim, Langenburg und Satteldorf leisteten mit einem Hochwasserzug 48 Stunden in Ahrweiler im Norden von Rheinland-Pfalz Katastrophenhilfe. Am Montag machte sich der Zug von der Feuerwache 2 in Crailsheim aus auf den Weg ins Hochwassergebiet. „Die Kollegen sin...