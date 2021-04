Mit zwölf Böllerschüssen zu Ehren des gerade geborenen Bürgermeistersohns begann das Leben des Hans Scholl am 22. September 1918 in Ingersheim bei Crailsheim. Mit dem Ausruf „Es lebe die Freiheit!“ endete es am 22. Februar 1943 unter dem Fallbeil in München. Dazwischen lag eine viel zu kurz...