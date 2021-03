Für viele heutige Basketballer war Kobe Bryant ein Kindheitsidol. Jeder wollte so gut spielen können wie die Black Mamba, so erfolgreich sein wie der fünfmalige NBA-Champion. Als Kobe am 26. Januar letzten Jahres bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam, trauerte die Sportwelt um ihn. „Einer...