Noch zwei Spiele bestreiten die Hakro Merlins Crailsheim in der Hauptrunde der Saison 2020/21, zweimal müssen die Zauberer auswärts ran: am Mittwoch (19 Uhr) bei den EWE Baskets Oldenburg und am Sonntag (15 Uhr) bei Brose Bamberg. Oldenburg könnte auch im Play-off-Viertelfinale der Gegner sein. M...