Die Hakro Merlins Crailsheim gehen etwas ausgeruhter als die Fraport Skyliners Frankfurt ins morgige Spiel in der Mainmetropole. Die Merlins bestritten ihre letzte BBL-Partie am Samstag gegen Gießen und siegten gegen das Schlusslicht souverän mit 102:77. Frankfurt musste einen Tag später in Brau...