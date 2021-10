Die Hakro Merlins Crailsheim haben am Samstagabend im Achtelfinale des BBL-Pokals gegen die MHP Riesen Ludwigsburg gespielt. In die Bundesliga-Saison waren beide Mannschaften mit je einem Sieg und einer Niederlage gestartet. Es kam zu einem echten Krimi, der in die Verlängerung ging.