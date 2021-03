Den Pulli solltet ihr lieber ausziehen. Heute wird es richtig heiß“, sagt Ben Schweigert und grinst in die Kamera. Der Jugendtrainer und -koordinator der Hakro Merlins Crailsheim und Jugendtrainer Yuri Dimitri stehen am frühen Vormittag in Sportkleidung in der Trainingshalle „Blue Box“ und l...