Das wächst gerade das neue Logistikzentrum in die Höhe, da investiert der Spezialmaschinenbauer erneut in seine Fertigung am Standort Crailsheim: Über 50 000 Euro hat das Familienunternehmen für zwei vollautomatische Trovalisier- und Gleitschleifmaschinen ausgegeben. Auf den Anlagen können bi...