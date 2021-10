Am Girls*Day geht es einen Nachmittag lang nur um die Mädchen. Sie entscheiden, was sie machen wollen. Jede Woche gibt es Aktionen, an denen sie teilnehmen können. Ideen dafür haben sie gemeinsam mit Maike Engel und Sabrina Hofmann auf einer Tafel gesammelt. „Spazieren“ steht da beispielsweise, auch „Kürbis schnitzen“ und „Karaokeabend“. © Foto: Jessica Wolf