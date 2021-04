Das Feld ist bereit für die Mais-Aussaat. In Kürze wird Thomas Wieser, Landwirtschaftsmeister aus Tiefenbach, den Acker bestellen. Hier, wie auf sämtlichen anderen Flächen, die der 36-Jährige bewirtschaftet, baut er Futter an für seine Schweinezucht. 160 Muttersauen stehen in seinem Schweinest...