Aufmunternde Worte haben die Beschäftigten des Klinikums Crailsheim auf einem Transparent vorgefunden, das in der Nacht zum Sonntag an einem Bauzaun neben dem Krankenhaus angebracht wurde. „Bedingungsloser Einsatz für die Leute, Ihr seid die wahren Helden von heute“, heißt es da.

Krankenhausmitarbeiter appellieren an Crailsheimer

Hinter der Aktion steckt ein 2007 gegründeter Fanclub der TSG Hoffenheim, der sich „Crescendo Hohenlohe“ nennt und dessen rund 50 Mitglieder, davon einige in Crailsheim, sich als Ultras verstehen. Transparente wie das in Crailsheim haben die Fans an mehreren Stellen in der Region aufgehängt. Eines ist dem Personal der Supermärkte gewidmet: „Trotz Virus Tag für Tag im Markt und an der Kasse, was Ihr liefert, ist wirklich klasse“, schreiben die Ultras.