In einem Klassenzimmer am Lise-Meitner-Gymnasium in Crailsheim ist zurzeit ein schulinternes Schnelltest-Zentrum eingerichtet. Die Tische, an denen die Schülerinnen und Schüler Platz nehmen, sind noch etwas feucht vom Desinfektionsmittel. Zuerst wird ein Zettel ausgefüllt – mit Namen und, ganz...