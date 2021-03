Maskenpflicht: Eine medizinische Maske ist zu tragen im ÖPNV, beim Einkaufen, in geschlossenen Räumen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, in Arbeits-/Betriebsstätten sowie an Einsatzorten, bei körpernahen Dienstleistungen, während Veranstaltungen der Religionsausübung sowie in Arztpra...