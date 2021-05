Das große Geschäft mit Masken – so heißt die Dokumentation, die am vergangenen Montag in der Reihe „Marktcheck Spezial“ im SWR ausgestrahlt wurde. Es geht darum, dass das Bundesgesundheitsministerium (BMG) in der ­Corona-Pandemie millionenfach Schutzmasken orderte. Diese werden offenbar ni...