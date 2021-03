Der Inzidenz­wert in Crailsheim von aktuell 429 erregt bundesweit Aufsehen. Die zentrale Frage, die vor allem die Menschen vor Ort umtreibt, lautet: Wie kommt es, dass sich in Crailsheim so viele Menschen mit dem Coronavirus infizieren? Das Landratsamt Schwäbisch Hall macht nicht einen Infektionsh...