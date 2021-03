An den beruflichen Schulen in Crailsheim und Schwäbisch Hall findet der Unterricht von Montag an wieder komplett im Fernlernunterricht statt. Es gibt vorerst keinen Präsenzunterricht mehr an den Schulen. In Crailsheim betrifft dies die Kaufmännische Schule , die Gewerbliche Schule sowie die Euge...