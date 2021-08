Wer mit seinem Zelt oder Camper in diesem Sommer einen Standplatz sucht, muss frühzeitig buchen: Die meisten Plätze sind Wochen im Voraus voll. Das liegt vor allem an der Corona-Pandemie, denn viele Familien wollen im Urlaub in Deutschland bleiben, und was läge dann näher als die schönsten Tage...