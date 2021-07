Wer am Sonntag in Crailsheim allzu lang in den Federn liegt, den weckt um kurz nach elf Uhr Gertrud. Drei laute Böllerschläge gibt die Kanone von sich. Natürlich nicht ohne dass Kommandant Jürgen Rosenäcker vorher die Besucher im Spitalpark gewarnt und die Kommandos „Macht scharf!“ und „G...