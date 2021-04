Viel Positives im Blick zurück und für die nächsten Jahre, im Falle seiner Wiederwahl am kommenden Sonntag, hatte Jörg Schmidt im Online-Wahlforum des HOHENLOHER TAGBLATTS zu berichten – und eine sensationelle Neuigkeit: „Wir sind an der Ansiedlung eines Netto-Marktes in Gründelhardt dran....