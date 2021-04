Mit einem Stimmenanteil von fast 90 Prozent gewinnt Amtsinhaber Jörg Schmidt die Bürgermeisterwahl in Frankenhardt. „Ich freue mich riesig über das deutliche Ergebnis“, sagte Schmidt gestern Abend in der Frankenhalle in Gründelhardt, wo sich Mitglieder des Gemeindewahlausschusses, Rathausmit...