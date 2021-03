Welcher Tag?“ Dr. Sebastian Kampes nur halb scherzhafte Entgegnung auf die montägliche Telefon-Anfrage des HT („Hallo Herr Kampe, wollen wir am Vormittag sprechen oder am Nachmittag?“), deutet es an: Auch eine Nacht und ein paar Stunden nach seinem Wahlsieg in Rot am See , ist beim 36-Jährige...