Dass es zur Rushhour Verkehrsstaus in Crailsheim gibt, ist nichts Neues. Momentan gibt es aber nicht nur in der Innenstadt lange Autoschlangen, sondern auch im Osten und im Westen der Stadt. Das liegt an zwei Baustellen, die mit Beginn der Sommerferien Ende Juli eröffnet wurden: Die Willy-Brandt-Straße in Roßfeld ist bis Mitte August abschnittsweise voll gesperrt. Ebenfalls unter Vollsperrung wird der Kreisverkehr Goldbacher Straße/Pamiersrin...